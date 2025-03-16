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Karaköprü’de Alev Alan Tır Küle Döndü

ŞANLIURFA’DA TIR YANGINI

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde alev alan bir tır olayın merkezine yerleşti. Edinilen bilgilere göre, bu olay Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Yangın, sürücüsü belirlenemeyen 63 AFP 414 plakalı tırda patlak verdi. Tırın alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede hızla yayılarak 34 DF 3120 plakalı dorse kısmına sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine aktardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı fakat tırın yanması nedeniyle araç tamamen küle döndü. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı bilgisi edinildi.

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