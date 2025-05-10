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Karaköprü’de Çocuk Demir Korkuluktan Kurtarıldı

ÇOCUĞUN KOLUNA DEMİR KORKULUK SAPLANDI

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, bir çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Olay, Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. 10 yaşındaki M.A., bina çevresini çevreleyen demir korkuluk üzerinden atlamaya çalışırken, koluna korkuluğun saplanması sonucu sıkıştı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDEYİŞ

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, M.A.’nın koluna saplanan demir korkuluk ile hızlı bir müdahalede bulundu ve korkuluğu keserek çocuğu kurtardı. Daha sonra M.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulans ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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