Karaköprü’de Kaza, Anne Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL DEVRİLİYOR

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu anne olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve iki çocuğu yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Sezginler Kırsal Mahallesi çevresinde yaşandı. Kerem Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün eşi Meral Şeker’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan Kerem Ş. ile iki çocuğu, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından ceset, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ayrıca, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.