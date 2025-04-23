Karaköprü’de Kaza, İki Kişi Öldü

KAZA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen feci bir kaza sonucunda park halindeki üç araca çarpan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Abdulsamet Şeyhanlıoğlu’nun kullandığı 34 EDP 708 plakalı otomobil, GAP Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki otomobillere çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu ile birlikte Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat’ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.