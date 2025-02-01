Karaköy’de Silahlı Kavga: 54 Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 13.50 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir balık dürüm satış büfesi işletmecisi ile çalışanı ile burada vale olarak görev yapan iki şüpheli arasında, park etme meselesi yüzünden bir kavga çıktı. Kavgada her iki taraf da birbirine darp edince, şüphelilerden biri silah çekti. Çektiği silahla ateş eden şüpheli, her iki tarafın da olay yerinden uzaklaşmasına sebep oldu. Darp sonucunda hafif yaralanan kişiler, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan bu olay, cep telefonları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Asayiş Polisi Yakalandı

Olayın ardından müdahele eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kullanan restoran işletmecisinin Sıdık Şişe (40), çalışanı Ferdi K. (35), valelerin ise Ramazan N. (44) ve Özgür N. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden araştırmalar çerçevesinde, Ferdi K. ve Sıdık Ş. olayda kullandıkları ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde ifadeleri alınan Ferdi K. ve Sıdık Ş., adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.