Karaköyspor, Bilecik’te Play-Off’ta Yerini Aldı

KARAKÖYSPOR’DAN BÜYÜK BAŞARI

Bilecik 1. Amatör Ligi’nde sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Karaköyspor, önemli bir başarıya imza atarak play-off’a yükselmeyi başardı. Bilecik 1. Amatör Ligi A Grubu’nda mücadele eden Karaköyspor, 14 maçta topladığı toplam 22 puanla ligi 3’üncü sırada tamamlayarak play-off’a adını yazdırdı.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Karaköyspor Kulübü Başkanı İsmail Sert, kulübün bu önemli başarısının arkasındaki azim ve takım ruhuna dikkat çekerek, “Bizlere büyük bir gurur ve heyecan yaşatan Karaköysporumuz, Bilecik 1. Amatör Ligi’nde gösterdiğimiz azim, mücadele ve takım ruhu sayesinde ligi 3. sırada tamamlayarak Play-Off’a kalmamız, Karaköyspor’un yükselen başarısının en büyük göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen oyuncularına, teknik ekibine ve her zaman destek veren Karaköyspor taraftarına teşekkür ederim.” dedi.

TARİHİ BAŞARI VE DAVET

Karaköyspor, Bilecik 1. Amatör Ligi’nde kazandığı başarıların yanı sıra, play-off’a hak kazanan tek köy takımı olma özelliği ile de tarihi bir başarı elde etti. Play-off tarihi belli olduğunda, tüm camiayı bu büyük mücadelede takımlarının yanında olmaya davet ettiklerini vurgulayan Sert, “Hep birlikte daha büyük zaferlere ulaşmak dileğiyle.” ifadelerini kullandı. Karaköyspor’un bu tarihî anı, yalnızca kulüp için değil, aynı zamanda Pazaryeri ilçesi için de büyük bir gurur kaynağı oldu.