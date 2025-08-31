Karakoyunlu Kaymakamı, köyleri ziyaret etti

KAYMAKAMIN KÖY ZİYARETLERİ

Iğdır’ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, köy ziyaretleri çerçevesinde Aşağıalican ve Ortaalican köylerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtarlarla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Erdoğan, köy halkının sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların yapılacağını belirtti. Ziyaret esnasında vatandaşların gösterdiği misafirperverliğe de teşekkür eden Kaymakam, bu tür iletişimlerin önemini vurguladı. Ziyaretlerin, devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmeyi ve yerinde hizmet anlayışını yaygınlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.