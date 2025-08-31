Haberler

Karakoyunlu Kaymakamı, köyleri ziyaret etti

KAYMAKAMIN KÖY ZİYARETLERİ

Iğdır’ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, köy ziyaretleri çerçevesinde Aşağıalican ve Ortaalican köylerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtarlarla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Erdoğan, köy halkının sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmaların yapılacağını belirtti. Ziyaret esnasında vatandaşların gösterdiği misafirperverliğe de teşekkür eden Kaymakam, bu tür iletişimlerin önemini vurguladı. Ziyaretlerin, devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirmeyi ve yerinde hizmet anlayışını yaygınlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.