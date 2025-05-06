Karakulak Mahallesi’nde Tofaş kaza yaptı

KAZA ANINI ANLATAN OLAY

Konya’da, kontrolden çıkan bir Tofaş otomobil, park halinde bulunan bir kamyona çarptıktan sonra bir iş yerinin bahçesine uçtu. Takla atarak hurdaya dönen araçta bulunan iki yolcu yaralanırken, sürücü uykusuz olduğu için aracın kontrolünü kaybettiğini belirtti ve kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, saat 22.15 civarlarında, merkez Karatay ilçesinde, Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZADA YAŞANANLAR

Alınan bilgiye göre A.C. yönetimindeki 45 HB 1826 plakalı Tofaş marka otomobil, Karaman Caddesi Kavşağı’ndan Konya Şehir Hastanesi istikametine ilerlerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda park halinde bulunan 42 BAV 257 plakalı kamyona çarptı. Ardından, aracın kontrolden çıkmasıyla bir iş yerinin bahçesine uçarak takla attı ve ancak bu şekilde durabildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne taşındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.C. ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü. S.C. isimli sürücünün uykusuzluk nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından, iş yerinin bahçesine uçan otomobil, çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.