Karaman Aile Ve Sosyal Hizmetler Açıklama Yaptı

KAMUOYUNA YAPILAN AÇIKLAMA

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Başyayla ilçesindeki özel bir bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet görüntülerinin gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan bu görüntülerin ardından kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapıldığı ifade edildi.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, sürecin takip edildiği vurgulandı. “Söz konusu olay, il müdürlüğümüzce ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında tespit edilmiş olup, konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır.” denildi. Haberde bahsi geçen kişilerin iş sözleşmesinin feshedildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, “Söz konusu kişilerin gereken cezayı alması için hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.” denildi. Güvenlik kamerasına yansıtılan görüntülerde, bazı engelli bireylere yönelik yapılan şiddet olayları dikkat çekti.