Karaman’da 3 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

ASAYİŞ UYGULAMALARINDA BÜYÜK OPERASYON

Karaman’da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamaları neticesinde 3 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi. Uygulamalarda 8 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan haftalık uygulamalarda 3 bin 204 kişi sorgulandı. Bu süreçte, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

TRAFİK DENETİMLERİ GÖZ DOLDURDU

Trafik kontrolleri sırasında alkollü araç kullanan 15 kişi ile ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 71 kişiye para cezası uygulandı. Ek olarak, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 57 kişi de ceza aldı. Toplamda 129 araç trafikten men edildi ve 18 sürücünün ehliyetine el konuldu.

NARKOTİK UYGULAMALARI SONUCU TIPUSTRANMA OLDU

Narkotik uygulamaları kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 10 adet kesici-delici alet, 47 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 4 kilogram nargile tütünü, 900 adet doldurulmuş makaron ve 3 milyon 300 bin adet boş makaron ile 1 adet sigara basma makinesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, “huzur ve güven ortamının devamı” için denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde devam edileceğini duyurdu.