Karaman’da 3 Milyon Boş Makaron Yakalandı

BOŞ MAKARONLARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Karaman’da 3 milyon 300 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Ağustos tarihleri arasında asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik suçlarıyla mücadele amaçlı 3 bin 204 kişiyi sorguladı. Bu süreçte, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında, adliyeye sevk edilenlerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, operasyon sürecinde 3 milyon 300 bin boş makaronun yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 14 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirdi. Bu bulgular, ildeki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğini gösteriyor.