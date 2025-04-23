Karaman’da 39 Yaşında Adam Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Karaman’da 39 yaşındaki bir adam, evinde ölü olarak bulundu. Olay, akşam saat 22.40 sularında Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak’ta yer alan iki katlı müstakil evin ikinci katında vuku buldu. Alınan bilgilere göre yalnız yaşayan Fatih Kaya’nın (39) bir süre haber alınamaması üzerine arkadaşı, durumu araştırmak için eve gitti.

ARKADAŞI DURUMU FARK ETTİ

Eve giren arkadaşı, Kaya’yı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu ve hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun ardından, polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekibi, yaptığı çalışmaların ardından Fatih Kaya’nın cansız bedenini kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırdı. Öte yandan, evinde ölü bulunan Kaya’nın kamyon şoförü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.