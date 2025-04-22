Karaman’da 39 Yaşında Adam Ölü Bulundu

KARAMAN’DA ÜZÜCÜ OLAY

39 yaşındaki bir adam, Karaman’da evinde ölü olarak bulundu. Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin ikinci katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Fatih Kaya’dan (39) bir süre haber alamayan arkadaşı, meraklanarak evine gitti. Arkadaşının evine girmesiyle birlikte Kaya’nın yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE İLK MÜDAHALE

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı incelemek üzere polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekibi, detaylı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra Fatih Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kaya’nın kamyon şoförü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.