Karaman’da 39 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Karaman’da, 39 yaşındaki bir adam, evinde arkadaşı tarafından ölü bulunuyor. Olay, akşam saat 22.40’da Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geliyor. Yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Kaya’dan (39) haber alamayan arkadaşı, kaygılanarak evine gidiyor.

OLAYIN KEŞFEDİLMESİ VE İHBAR

Eve giren arkadaşı, Kaya’yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buluyor ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekibi, Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

INCELME VE OTOPSİ PROSEDÜRLERİ

Polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemleri alıyor. Olay yeri inceleme ekibi, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra, Fatih Kaya’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırılıyor. Kaya’nın kamyon şoförü olduğu bilgisi ile olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.