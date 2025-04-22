Karaman’da 39 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

KİŞİ YALNIZ YAŞIYORDU

Karaman’da 39 yaşındaki bir adam, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 128. Sokak’ta yer alan iki katlı müstakil evin ikinci katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih Kaya’dan haber alamayan arkadaşı, kaygılanarak evine gitti. Arkadaşının eve girmesiyle Kaya’yı yerde hareketsiz bir şekilde yatar durumda görmesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, yapacağı çalışmanın ardından Fatih Kaya’nın cansız bedenini kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırdı. Ölü olarak bulunan Kaya’nın kamyon şoförü olduğu ifade edilirken, olayla ilgili tahkikat süreci başlatıldı.