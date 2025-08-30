Haberler

Karaman’da 4 Araçla Kaza, 1 Yaralı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Karaman’da, 4 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza, gece saat 23.55 civarında Hamidiye Mahallesi’nde İbrahim Öktem Caddesi’ndeki üst geçitte gerçekleşti.

KAZADA YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, üst geçit üzerinde 3 otomobil ve bir minibüsün dahil olduğu zincirleme kaza söz konusu oldu. Kazada 70 FD 160 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan L.B.S., yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan L.B.S., ambulans ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı.

TRAFAİK AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan üst geçit, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşım açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.