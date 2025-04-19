Karaman’da 48 Yaşında Adam Ölü Bulundu

EVDE ÖLÜ BULUNMA OLAYI

Karaman’da 48 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda yaşamını yitirdi. Olay, Çeltek Mahallesi 497. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, banyoya girdikten sonra çıkmayan Berat Akın’ın (48) durumunu merak eden ailesi, kapıyı açarak içeri girdiğinde şahsı yerde hareketsiz vaziyette buldu. Ailesi, 112 Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SAVCILIK VE POLİS EKİPLERİ GÖREVDEN OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemelerde Berat Akın’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemlerini aldı. Ölen adamın beslediği kediler ise pencerede beklerken görüntülendi. Olay yeri inceleme ekibi, gerekli çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Berat Akın’ın cansız bedenini, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Ayrıca, hayatını kaybeden Berat Akın’ın bir tatlıcı esnafı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.