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Karaman’Da 72 Kişi Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERİN DETAYLARI

Karaman’da, farklı suçlardan aranan toplam 72 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla etkili bir mücadele yürüttü. Bu süreçte toplamda 46 bin 33 şahsı sorgulayarak, çeşitli suçlardan aranan 72 kişiyi gözaltına aldı.

MAHKEME SÜRECİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 27 kişi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Ayrıca, ekipler 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 6 bin 74 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 10 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.

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