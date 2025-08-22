Karaman’da Araç Ve Bisiklet Çarpıştı

OTOMOBİL VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPŞTI

Karaman’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve sonuç olarak 2 kişi yaralandı. Olay, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi’ndeki mezarlık kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil, A.A.D. (15) tarafından sürülen elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü A.A.D. ve arkasındaki A.B.C. (16) yaralandı. Olayın ardından durumun aciliyeti fark edilerek kaza yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı olan iki kişi, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.