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Karaman’da Asayiş Uygulaması: 9 Tutuklama

KARAMAN’DA GÜVENLİK UYGULAMALARI SÜRÜYOR

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs tutuklandı ve 10 bin 620 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yürütmeye devam ettikleri genel uygulamalar çerçevesinde 10-16 Mart tarihleri arasında önemli denetimler gerçekleştirdi. Bu uygulamalar sırasında 7 bin 581 kişi sorgulandı ve 11 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Bu 11 şahıstan 9’u tutuklandı.

Trafik uygulamaları da dikkate değer sonuçlar ortaya koydu. Alkollü araç kullanan 10 kişi, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyete sahip 57 kişi ile kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 50 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca, 87 araç trafikten men edildi ve 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

NARKOTİK UYGULAMALARI WALKA DÖNÜŞTÜ

Narkotik uygulamalarında ise bir dizi önemli ele geçirme gerçekleşti. Ruhsatsız 1 tabanca, 11 kesici ve delici alet, 6 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 14 litre etil alkol, 10 bin 620 adet cinsel içerikli hap ve 197 adet çeşitli kaçak cinsel ürün ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamı için denetimlerin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

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