Karaman’da Asayiş Uygulaması Gerçekleşti

ASAYİŞ UYGULAMALARI SONUCU UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Karaman’da polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sayesinde uyuşturucu maddeler, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bu süreçte, çeşitli suçlar nedeniyle aranan 7 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde toplam 1,810 kişiyi sorguladı.

TRAFFİK KONTROL VE CEZALAR

Denetimlerde, çeşitli suçlara karışan 7 şahıs yakalanarak tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise alkollü araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz veya yeterli ehliyeti olmayan 72 kişi ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 53 kişi cezayla karşılaştı. Toplamda 99 araç trafikten men edildi, 19 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

NARKOTİK UYGULAMALARINDAN BÜYÜK Başarı

Narkotik operasyonlarında ise 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 77 tabanca fişeği, 125 kilogram kaçak tütün, 20 litre etil alkol, 3 kilogram nargile tütünü, 1,500 adet doldurulmuş makaron, 10 elektronik sigara, 16 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 1 gram AMG bonzai hammaddesi, 25 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ve 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet, huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla denetim ve uygulama çalışmalarına kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.