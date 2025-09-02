Karaman’da Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Karaman’da geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki atıkların alev alması sonucu yangın meydana geldi. Olay, saat 15.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1913. Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tesisin bahçesinde yer alan atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin hızla yayılması üzerine 112 Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri acil olarak olaya müdahale için adrese yönlendirildi. Polis ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzak tutarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Beş itfaiye aracı, yaklaşık bir saat süren çaba sonucunda yangını tesis binalarına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.