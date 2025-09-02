Haberler

Karaman’da Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Karaman’da geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki atıkların alev alması sonucu yangın meydana geldi. Olay, saat 15.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1913. Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tesisin bahçesinde yer alan atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin hızla yayılması üzerine 112 Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri acil olarak olaya müdahale için adrese yönlendirildi. Polis ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzak tutarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Beş itfaiye aracı, yaklaşık bir saat süren çaba sonucunda yangını tesis binalarına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Haberler

Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.