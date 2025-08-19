Haberler

Karaman’da Bahçedeki Tahtalar Yanmış

YANGININ BAŞLANGICI

Karaman’da, müstakil bir evin bahçesindeki tahtaların tutuşması ile başlayan yangın, hızlı bir şekilde çatıya sıçradı. Olay, Sümer Mahallesi Kılbasan yolunda, öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bahçedeki tahtaların yanması sonucunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin çatı kısmına ulaştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak, çatının diğer kısmına zarar vermeden söndürdü. Yangın, küçük çapta maddi hasara yol açtı ve çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler, adresten ayrıldı.

