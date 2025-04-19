Karaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

KAVGA SONRASI TRAFİK KAZASI

Karaman’da meydana gelen bir olayda iki kişi arasında bıçaklı bir kavga çıktı ve bu kargaşada bir kişi yaşamını yitirdi. Larende Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil evde, 28 yaşındaki Hasan Ali Ay ile H.V. arasında bir tartışma ortaya çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve H.V. Ay’ı bıçakla yaraladı.

Olayın ardından Hasan Ali Ay, yaralı bir şekilde otomobiliyle hastaneye ulaşmaya çalıştı. Ancak 582. Sokak’ta bir evin duvarına çarparak trafik kazası geçirdi. Yaralanan Ay’ın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından H.V. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu olay, Karaman’daki insanların güvenliğini tehdit eden bir durum olarak kayıtlara geçti.