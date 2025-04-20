Karaman’da Bıçaklı Kavga Sonrası Ölüm

Olayın Meydana Geldiği Yer

Karaman’da iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavganın ardından yaralanan bir kişi, hastaneye ulaşmaya çalışırken kaza yaptı. Vaka, gece saat 23.00 civarında Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi’ndeki müstakil bir evde yaşandı.

Tartışmanın Sebebi

Hasan Ali Ay (28), evine gittiği H.V. ile küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.V., Hasan Ali Ay’ı sol bacağından bıçakladı. Olay sonrası, yaralı olan Hasan Ali Ay, otomobiliyle hastaneye gitmek isteyerek yola çıktı. Ancak kan kaybı sebebiyle fenalaşıp 582. Sokak’ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi H.V. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı ev ve otomobil üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.