Karaman’da Bıçaklı Kavga Yaşandı

KAVGA SONUCUNDA YARALANAN KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Karaman’da iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan adam, hastaneye ulaşmaya çalışırken kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, gece saat 23.00 sıralarında Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil bir evde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, 28 yaşındaki Hasan Ali Ay, evine gittiği H.V. ile küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.V., Hasan Ali Ay’ı sol bacağından bıçakladı. Yaralanan Hasan Ali Ay, otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışırken kan kaybından dolayı fenalaştı ve 582. Sokak’ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hasan Ali Ay, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi H.V., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, gece yaşanan kavganın olduğu ev ile otomobilde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat çalışmaları ise sürüyor.