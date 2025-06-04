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Karaman’da Çarpışma Sonucu Kız Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Karaman’daki bir kavşakta meydana gelen kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü olan kız çocuğu yaralandı. Olay, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.R.Ö. isimli kız çocuğunun yönetimindeki elektrikli bisiklet, S.E. tarafından kontrol edilen bir kepçeyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralanırken, arkadaşının başından ayrılmadığı görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ve polislere haber verildi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı çocuğu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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