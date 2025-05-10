Karaman’da Çocuklar “Masal Treni” İzledi

ÇOCUKLAR MASAL TRENI OYUNUNU İZLEDİ

Karaman’da çocuklar, “Vagon Sahne Projesi” çerçevesinde raylar üzerinde gerçekleştirilen “Masal Treni” adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldu. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin iş birliğiyle yapıldı. Bu bağlamda oyunun sergileneceği tren, Karaman Tren Garı’na ulaştı.

İLGİ GÖREN ÜCRETSİZ OYUN

Çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izleme heyecanını paylaştı. Ücretsiz olarak sunulan oyun, oldukça yüksek bir ilgi topladı. Ayrıca, bugün saat 19.00’da “Misafir” adlı başka bir tiyatro oyunu da izleyicilere sunulacak.