Karaman’da Dairede Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KORKUYA NEDEN OLDU

Karaman’da, apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen yangın, çevredeki sakinleri korkuttu. Yangın, Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan 6. TOKİ konutlarının 5 katlı apartmanının zemin katında başladı.

DUMAN GÖREN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, daireden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının elektrikten kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangın, hem binada hem de mahalledeki sakinlerde kısa süreli panik yaşattı.