Karaman’da Elma Hasadı Zorlu Başladı

ELMA HASADI BU YIL BURUK BAŞLADI

Zirai donun etkilediği Karaman’da elma hasadı bu yıl zor koşullarda gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Karaman, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların çoğunun meyvesiz kaldığını gösteriyor. Beklenen elma rekoltesinin 800 bin ton civarında olması planlanırken, bu rakam donun etkisiyle 50 bin tona kadar düşmüş durumda. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yılın elma üreticileri için zahmetli geçeceğini vurguluyor. Bayram, “Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle Karaman genelinde elma başta olmak üzere tüm meyvelerde yüzde 90’lara varan hasar meydana geldi,” diyerek durumu özetliyor. “Zor bir sezonda, istisnai durumlarda elma bulunan bahçelerimizde hasat başladı. Hasadı yapılan elma çeşidi geç çiçek açan ve soğuğa dayanıklı gala cinsidir. Bu yıl hem üreticiler hem de tüketiciler için zorluklar bekliyoruz.”

KARAMAN ELMA ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ

Bayram, Karaman’ın elma üretimindeki önemine dikkat çekiyor ve “Son yıllarda elma üretiminde Türkiye’de söz sahibi illerden biriyiz” diye ekliyor. “Yaklaşık 16 milyon ağaç sayısıyla, 260 bin dekar elma bahçemiz bulunuyor. Ağaç sayısı açısından Türkiye’de birinciyiz, üretimde ise Isparta’nın ardından ikinci sıradayız. Geçen yıl için öngördüğümüz rekolte 700 bin ton civarındaydı. Elma bahçelerinde yüzde 6 eğilim olduğu için, son iki yılda önemli bahçe dikimleri gerçekleştirildi. Böylece ağaç sayısının artmasıyla bu yıl 800 bin ton civarında rekolte bekliyorduk. Ancak yüzde 90’a varan don hasarı sonucunda, Karaman’da bu yıl 50 bin ile 100 bin ton civarında bir elma üretimi öngörüyoruz” şeklinde bilgiler veriyor. Bahçe sahibi Yasemin Özütemiz de, 600 dekarlık bahçesinin yalnızca 30 dekarında elma bulunduğunu ifade ediyor.