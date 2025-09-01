“Karaman’da Engelli Bireylere Şiddet Olayı”

ENGELLİ BİREYLERE YAPILAN ŞİDDET ORTAYA ÇIKTI

Karaman’ın Başyayla ilçesindeki özel bir bakım merkezinde geçen olaylar, engelli bireylerin maruz kaldığı şiddeti gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli olan Enes C., görüntülü konuşmalarında ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” dedi ve bu durumu valiliğe şikâyet etti. Gelen şikâyet üzerine güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürüklediği, tokatladığı ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu anlar açıkça kaydedildi. Enes C.’nin omzuna el koyan bakıcının, bireyin rahatsız olduğunu ifade etmesine karşın tokat attığı görünüyor. Ayrıca, kamera kayıtlarında bireylerin bakıcılardan kaçma çabası da dikkat çekti. Şiddet görüntüleri ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başlatılan soruşturmayı takiben, bakım merkezi çalışanlarının ifadeleri alındı. Bakım merkezi çalışanı M.D., 4 Ocak 2025 tarihinde yaşanan bir olayı şöyle anlatıyor: “Engelli A.A.’yı tuttum ve peçete almak istedim. Bu esnada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu.”

TOKATLAMA OLAYLARI ÜZERİNDE DURULDU

Başka bir bakım merkezi çalışanı H.B., 7 Aralık 2024’teki bir olaydan bahsederek, “Zemin orta kat salonda görevli iken engelli S.G.’yi iteklediğim, çekiştirdiğim ve sonrasında kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için net olarak hatırlayamıyorum. S.G., sürekli hem kendisine hem de başka engelli bireylere elleriyle vuruyordu. Dolayısıyla onun kendisine zarar vermemesi için bu şekilde davrandığımı düşünüyorum” dedi. H.B. ayrıca, “06.09 sıralarında S.G.’ye tokat vurdum ancak niye tokat attığımı aradan zaman geçtiği için hatırlamıyorum” şeklinde ifade verdi.

BACIM MERKEZİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Bakım merkezi çalışanı A.G. ise 7 Aralık 2024’taki bir olayda S.G. ile şakalaştığını ve tokat atmadığını savundu. “19 Aralık 2024’te R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu. İç çamaşırını değiştirirken bir yerlere gideceğini zannettiğinden kendisini yere attı. Şahsın kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum” diye belirtti. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenilirken, bakım evinin faaliyetlerine devam etmeye devam ettiği kaydedildi.