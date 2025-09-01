Karaman’da Engelli Bireylere Şiddet Olayı

ENGELLİ BİREYLERİN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET AÇIĞA ÇIKTI

Karaman’ın Başyayla ilçesinde bulunan bir özel bakım merkezinde yaşanan olaylar, engelli bireylerin karşılaştığı şiddeti gözler önüne serdi. Yüzde 88 engelli Enes C., görüntülü görüşmelerde ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” diyerek durumu bildirdi. Cengiz, bu durumda valiliğe başvurarak şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine güvenlik kameraları incelendiğinde, bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürükleyip tokatladığı ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu anlar net bir şekilde görüntülendi. Enes C.’nin omzuna el koyan bakıcının, bireyin rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen ona tokat attığı görüldü. Ayrıca, kayıtlar, bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığını da gösterdi. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

BAKIM MERKEZİ ÇALIŞANLARINDAN İFADELER

Başlatılan soruşturma kapsamında bakımevi çalışanları ifade verdi. Bakım merkezi çalışanı M.D., 4 Ocak 2025 tarihinde Enes C.’ye şaka maksatlı tokat attığını söyleyerek, “Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu” dedi. Ayrıca, kurumda görevliyken pantolonunu şaka niyetiyle Enes C.’ye salladığını ve bunun da yüzüne isabet etmediğini ifade etti. Diğer bir çalışan H.B., 7 Aralık 2024’te engelli S.G.’ye yönelik davranışlarını hatırlamakta zorlandığını, ancak kendisini ve diğer engelli bireyleri korumak adına bu şekilde davrandığını öne sürdü. “Niye tokat attığımı aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum” diyen H.B., şiddet içeren eylemlerinin mağdurun kendisine zarar vermemesi için olduğunu düşündüğünü belirtti.

KAÇIŞI ENGELLEME MÜDAHALESİ

Bakım merkezi çalışanı A.G., 7 Aralık 2024 tarihinde S.G. ile şakalaşırken tokat atmadığını ifade etti. Ayrıca, 19 Aralık 2024’te R.Ö. isimli bireyin kendini yere attığını ve gara kaçmaya çalıştığını belirterek bu durumda müdahalede bulunduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı, ancak bakım evinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.