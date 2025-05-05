Karaman’da Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Karaman’da, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin, kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda İ.K. (35) isimli kişinin “nitelikli dolandırıcılık” nedeniyle 18 yıl hapsi kesinleştiği ortaya çıktı.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

İ.K., emniyet ve adliyede gerçekleştirilen işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hükümlünün yakalanması, il genelindeki güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.