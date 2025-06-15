Karaman’da İki Kişi Havaya Ateş Açtı

MAGANDALAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

Karaman’da, kimliği belirsiz iki kişi sokak ortasında tabanca ve tüfekle rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Olay, akşam saat 21.00 civarında Kırbağı Mahallesi 753. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, saldırganlar sokakta havaya ateş açarak panik yarattı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Havaya ateş açan magandalar olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekipleri detaylı bir inceleme yapmak için çalışmalara başladı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekibi, sokakta boş kovanlar üzerinde araştırma yaptı. İlk belirlemelere göre, ateş açan kişilerin sayısının iki olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.