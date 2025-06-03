Karaman’da Işıkta Bekleyen Araca Çarpma

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ışıkta bekleyen hafif ticari araca bir otomobil arkadan çarptı. Kaza, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki 42 AKK 205 plakalı Toyota otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.S. idaresindeki 70 EN 537 plakalı Volkswagen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan H.S. isimli kadın yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.