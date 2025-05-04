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Karaman’da Jandarma 28 Kişiyi Yakaladı

KARAMAN’DA YAKALAMALAR DEVAM EDİYOR

Karaman’da jandarma ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları kapsamında birçok suçtan aranması olan 28 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 6’sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel uygulamalar sürüyor ve bu süreçte 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekipleri 16 bin 86 kişiyi sorguladı. Bu sorgulamaların sonucunda 28 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

TRAFFİK DENETİMİ VE SUÇ UNSURLARI

Trafik uygulamaları sırasında, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca, 21 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimler sırasında, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 5 adet dinamit, sentetik ecza hap, metamfetamin, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanım aparatı, 19 karton bandrolsüz kaçak sigara, 2 adet cep telefonu, 9 adet fünye ve 2 adet tarihi eser niteliğinde küp ele geçirildi.

Jandarma, bölgedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. Bu tür uygulamalar, toplum güvenliğini artırmayı hedefliyor ve suçla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

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