Karaman’da Jandarma 5 Kişiyi Tutukladı

ASAYİŞ VE NARKOTİK UYGULAMALARI

Karaman’da jandarma ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik denetimleri kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan 33 şahıstan 5’ini tutukladı. Yapılan kontrollerde 698 adet kök kenevir de ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki genel uygulamalara devam ediyor.

GENEL UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR

23-29 Mayıs tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekipleri, 13 bin 937 kişiyi sorguladı. Bu sorgulamalarda 33 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, trafik uygulamasında 15 araç trafikten men edildi ve 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan denetimlerde ele geçirilen maddeler arasında 698 kök kenevir, captagon sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi ve 50 sazan balığı yer aldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Jandarma, Karaman’da huzur ve güven ortamının sağlanması için denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu. Bu tür denetimlerin, çeşitli suçların önlenmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.