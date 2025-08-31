Karaman’da Jandarma Denetimleri Süreç Devam Ediyor

ASAYİŞ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Karaman’da jandarma ekipleri çeşitli suçlara karışmış kişilere yönelik gerçekleştirdikleri asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında toplamda 5 kişinin tutuklandığını bildirdi. Uyuşturucu, mühürsüz et ve tütün gibi maddelerin de ele geçirildiği uygulamalarda Jandarma’nın sorumluluk bölgelerinde genel denetim işleyişi sürdürüyor.

GEÇEN HAFTAKİ UYGULAMALARIN SONUÇLARI

22-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda asayiş ekipleri ve JASAT, 17 bin 624 kişiyi sorguladı. Bu süreçte çeşitli suçlarla aranan 30 kişinin tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan bu kişilerin 5’i tutuklanırken, yapılan denetimler sonucunda ayrıca uyuşturucu ile ilgili bir dizi malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir, esrar ve mühürsüz et gibi yasadışı ürünler jandarmanın dikkatini çekti.

DENETİMLERİN HEDEFİ HUZUR VE GÜVENLİK

Denetim esnasında kenevir, toplamda 89 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1.850 adet TAPDK Bandrolü, 79 kilo tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 50 adet boş makaron ve 250 kilogram mühürsüz sığır eti gibi çeşitli yasadışı maddeler ele geçirildi. Jandarma, bölgedeki huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.