Haberler

Karaman’da Jandarma Ekipleri 4 Kişiyi Tutukladı

KARAMAN’DA YAPILAN DENETİMLERDEN SONUÇLAR

Karaman’da jandarma ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları aracılığıyla önemli sonuçlar elde etti. Bu uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı ve uyuşturucu maddelere ek olarak 63 adet fosil ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki genel güvenlik uygulamalarına devam ediyor.

UYUŞTURUCU VE GÖZALTILAR

15-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, JASAT’ın yanı sıra asayiş ekipleri, toplamda 16 bin 532 kişiyi sorguladı. Bu sorgulamalar sonucunda, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan 30 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimler sırasında, 109 kök kenevir bitkisi, 35 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu kullanım aparatı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

JANDARMADAN DEVAM EDEN GÜVENLİK UYGULAMALARI

Jandarma, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetim ve uygulamalarına kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bildiriyor. Bu durum, bölgedeki suç oranını azaltma ve toplumda güven hissini artırma amacını taşıyor.

ÖNEMLİ

