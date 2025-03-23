Karaman’da Jandarma Uygulamalarında 26 Kişi Yakalandı

ARANAN KİŞİLERİN YAKALANMASI

Karaman’da jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 26 kişiyi yakaladı. Bu yakalamaların ardından, tutuklanan 12 kişi olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı kapsamındaki uygulamalar devam ediyor. 14 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 14 bin 734 kişi sorgulanırken, aranan şahısların sayısı 26 olarak belirlendi. Yakalanan bu kişilerin 12’si tutuklanmış durumda.

TRAFFİK KONTROLLERİ VE YAPILAN İŞLEMLER

Trafik uygulaması kapsamında, 7 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 20 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, sentetik ecza hapları, 2 milyon 797 bin boş makaron, 98 kilogram tütün, 68 bin 500 gram nargile tütünü, 600 gram kaçak çay, 38 karton kaçak sigara, 6 tarihi obje, 1 Osmanlı dönemine ait hançer, 2 dedektör ve farklı kazı malzemeleri ele geçirildi.

JANDARMANIN DEVAM EDEN DENETİMLERİ

Jandarma, halkın huzur ve güven ortamını korumak için denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde, kesintisiz bir biçimde devam edeceklerini ifade ediyor. Bu çalışmalar, suç oranlarını azaltma ve güvenli bir çevre sağlama hedefini taşıyor.