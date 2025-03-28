Karaman’da Jandarma Uygulamalarında 27 Kişi Yakalandı

KARAMAN’DA JANDARMA UYGULAMALARI

Karaman’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan toplamda 27 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda, 118 adet göktaşı olduğu belirlenen farklı boy ve ebatlarda taş ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanındaki genel uygulamalar aralıksız sürüyor.

SORGULANAN KİŞİLERİN SAYISI VE TUTUKLAMALAR

21 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında düzenlenen uygulamalarda, 18 bin 467 kişi sorgulandı ve bunlardan 27’sinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan bu 27 kişiden 13’ü tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan ceza uygulandı ve 25 araç trafikten men edildi.

Denetimler sırasında, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, sentetik ecza hapları, 30 kilogram tütün, 22 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 1 elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 poşetleme makinesi, 1 dedektör, 203 adet sikke, 50 adet farklı boyut ve ebatlarda obje, 163 adet bakır ve gümüş renkli sikke, 12 adet yüzük ve kolye parçası ile yine 118 adet göktaşı olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda taş ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.