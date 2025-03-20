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Karaman’da Kadına Motosiklet Çarptı, Yaralandı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN BİR OLAY

Karaman’da karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı ve kazada kadın yaralandı. Olay, Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli kadına E.M.Y. tarafından kullanılan 42 AGF 473 plakalı motosiklet çarptı. Bu çarpışmanın sonucu olarak H.K. yola savrularak yaralandı.

Kaza sonrasında, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı ve yapılan muayenelerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi elde edildi.

Tahkikat SÜRECİ BAŞLADI

Kaza ile ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı ve olayın detayları üzerine çalışmalar devam ediyor.

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