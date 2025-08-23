Haberler

Karaman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI DAKİKA DAKİKA YAŞANDI

Karaman’da mıcır yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, 22. kilometrede, Karaman-Ereğli Karayolu’nda gerçekleşti. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi’nden yüklediği mıcırı Yeşildere TOKİ konutlarına taşıyan Ş.A. yönetimindeki 34 FA 8639 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, olay yerine giden diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.