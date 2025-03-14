Karaman’da Karşıya Geçen Kadına Çarpıldı

Olayın Gelişimi

Karaman’da, teravi namazı için camiye gitmeye çalışan bir kadının yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 20.10 sularında Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi’nde gerçekleşti.

Kazada Yaralanan Kadının Durumu

İlk belirlemelere göre, A.Ç. yönetimindeki 07 EN 335 plakalı araç, 76 yaşındaki A.Ö. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan yaşlı kadın yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan kadının tedavi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve camiye teravi namazı için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.