Karaman’da Kavgada Baba-Oğlu Yaralandı

Olayın Meydana Gelmesi

Karaman’da yaşanan bir silahlı çatışmada baba ve oğlu yaralandı. Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak’ta, gece saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İki grup arasında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, H.G. (53) ve oğlu M.A.G. (25) pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Kurtarma Çabası

Olay sonrası bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. M.A.G.’nin durumunun ağır olduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olaydan sonra kaçan A.T. (25), H.M. (24) ve N.A. (18) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildiriliyor.