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Karaman’da Kavşakta Araç Çarpışması: 3 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Karaman’da bir ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, iftar saatinde Osmangazi Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Mustafa B. yönetimindeki 70 DP 112 plakalı ambulans ile 38 yaşındaki Halil K.’nın idaresindeki 70 ED 150 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Bu kazada otomobilde bulunan 55 yaşındaki Emine K., 35 yaşındaki Havva K. ve 14 yaşındaki Y.K. yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, kazanın ardından gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olay yerine gelip bilgi aldı.

TRAFFİK DURUMU VE TAHKİKAT

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat ise başlatıldı.

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