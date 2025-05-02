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Karaman’da Kavşakta İki Araç Çarpıştı

KAZA ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Karaman’da, iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı’ndaki valilik kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki 70 AAJ 058 plakalı Volkswagen hafif ticari araç ile I.İ. idaresindeki 70 ABF 486 plakalı Peugeot hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, 70 ABF 486 plakalı aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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