Karaman’da Kayıp 60 Yaşındaki Adam

KAYIP ŞAHIS İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇİYOR

Karaman’da bir adamın kaybolması, ekipleri alarma geçirdi. Nefise Sultan Mahallesi’nde bulunan Uğurlu Apartmanı’nın 2’nci katında oturan 60 yaşındaki N.A. isimli bireyden iki gündür haber alınamadı. N.A.’nın yakınları bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DURUMUNU KONTROL ETMEK İÇİN SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine N.A.’nın ikamet ettiği adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, dairenin kapısını açtı ve polis ekipleri içeri girdi. Gerçekleştirilen denetimlerde adamın evde olmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra, ekipler adresten ayrılırken, kaybolan kişinin yakınlarının polise giderek kayıp başvurusunda bulunacağı öğrenildi.