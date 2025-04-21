Karaman’da Kaza, Baba Oğlunu Sakinleştirdi

KAZA ANINDA BABANIN SOĞUKKANLI YAKLAŞIMI

Karamanda meydana gelen bir trafik kazasında, baba yaralı konumda olmasına rağmen, elinden tuttuğu oğlunu sakinleştirerek dikkat çekti. Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 42 AGV 098 plakalı Mercedes marka otomobil, H.A. yönetimindeki 42 AGS 453 plakalı BMW marka otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından baba C.Ö., otomobil içerisinde ayaklarından sıkışarak yaralandı.

KAZA YERİNE HIZLA YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla olay mahalline ulaştı. C.Ö., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı baba, sağlık ekiplerinin uyguladığı ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada, 12 yaşındaki oğluna “Ben iyiyim oğlum, ağlama” diyerek onu sakinleştirdi.

BABANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba, gerekli tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.