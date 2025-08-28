Karaman’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Karaman’da bir otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışmasına neden olan kaza, Yenimahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. elektrikli bisikletini kullanırken, M.A. yönetimindeki 42 AHZ 635 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın sonuçları düşünüldüğünde, elektrikli bisiklet sürücüsü E.Ö. ve arkasında bulunan M.Ö. yere düşerek yaralı duruma geldi. Olayın ardından, sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. Kazadan etkilenen yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Kaza olayına dair gerekli tahkikat başlatıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi bekleniyor.